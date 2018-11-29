MHP'nin Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Ardahan İl Belediye Başkanlığı için Halil Kaçar'ı seçti. Halil Kaçar kimdir?

HALİL KAÇAR KİMDİR?

Halil Kaçar, Ardahan'a bağlı Küçük Sütlüce köyünde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi mezunu olan genç belediye başkan adayı, MEB'e bağlı okullarda Matematik Öğretmeni olarak çalıştı. Ayrıca devlet okullarında müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundu. Eğitim yöneticisi olan Kaçar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile tanınır.

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

Halil Kaçar, Mayıs 2017 yılında kendisi gibi öğretmen Pınar Kaçar ile evlendi. Ayrıca, 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Ardahan İl Belediye Başkanlığına aday gösterildi.