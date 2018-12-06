MHP'nin Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan Şahin Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Artvin Kemalpaşa İlçesi belediye başkan adayı Erhan Şahin oldu. Peki, Erhan Şahin kimdir?

ERHAN ŞAHİN KİMDİR?

Erhan Şahin, 1984 yılında çiftçi annenin ve kamu personeli babanın oğlu olarak Artvin Sarp Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra Ortaokul ve Lise eğitimini Artvin Kemalpaşa'da tamamladı. 2006 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun oldu. Erhan Şahin, hala Anadolu Üniversitesi AÖF Yerel Yönetimler öğrencisidir. Şahin, vatani görevini 2007 yılında Gölcük Donanma Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığında yaptı.

İŞ HAYATI

Erhan Şahin, 2005-2014 Yılları arasında İnşaat sektörü Elektrik alanında sektörün önde gelen firmalarında üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Şahin, 2014 yılında Teona Mühendislik isimli bir firma kurdu. Erhan Şahin, Etimesgut Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü'nde 2. Başkan olarak görev yapmaktadır.

SİYASİ HAYATI

Erhan Şahin, lise yıllarında Ülkü Ocakları'na katılmıştır. MHP'nin gençlik birimlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Erhan Şahin, 2010 yılında Munise Şahin ile evlendi, Alperen isminde bir oğlu bulunmaktadır.