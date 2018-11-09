MHP'nin Aydın Büyükşehir Adayı Açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisinden, 31 Mart 2019 yerel seçimi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın olduğu açıklandı.

Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın

ADAY AÇIKLAMA TOPLANTISINDA DUYURULDU

Parti binasında yapılan aday açıklama toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale ile çok sayıda partili katıldı.

Partililer salona sığmayınca bina dışına konulan hoparlörden konuşmalar dinlendi. Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek, başladığı konuşmasında, "MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ümmet Akın'dır. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Gazamız mübarek olsun" dedi. Başkan Akın ise "26 ay önce bu yola çıktık. Bu zaman içinde Aydın'ı karış karış gezdik. Sorunları yerinde gördük ve inceledik. Projelerimizi şimdiden hazırladık. Seçimi kazanacağız, buradan söz veriyoruz. Aydın'a hizmet için geliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, parti binası önünde toplandı. Mehteran takımı 'Başkan Ümmet Akın' diye tezahüratta bulundu.

ERZURUM ADAYI DA AÇIKLANMIŞTI

MHP'nin Mart 2019 seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Serdar Sevimli'nin adı açıklanmıştı.