MHP'den AK Parti'ye İttifak Jesti! Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çekildi

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın "Cumhur İttifakı" görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekildiğini bildirdi.

AYDIN'DA ADAYINI BELİRLEYEN İLK PARTİ

Pehlivan, yaptığı açıklamada partisinin Aydın'da büyükşehir belediye başkanlığı adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduğunu hatırlattı.

"AKIN'IN ADAYLIĞININ GERİ ÇEKİLDİĞİ BİLGİSİ BAŞKANLIĞIMIZA ULAŞTI"

İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak kamuoyuna tanıttıklarını vurgulayan Pehlivan, "Ancak son gelişen Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde, Aydın ve hemşehrilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.