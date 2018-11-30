MHP'nin Ayrancı Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Karaman'ın Ayrancı ilçesi belediye başkan adayı Yüksel Büyükkarcı oldu. Peki, Yüksel Büyükkarcı kimdir?

YÜKSEL BÜYÜKKARCI KİMDİR?

Yüksel Büyükkarcı, 1963 yılında Karaman'ın Ayrancı ilçesinde dümyaya geldi. İlkokulu Ayrancı'da, Ortaokulu Konya'da, Üniversiteyi ise Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsünde, Lisans eğitimini ise Malatya İnönü Üniversitesinde tamamladı.

PEK ÇOK GÖREVDE BULUNDU

Yüksel Büyükkarcı sırası ile Konya Halk sağlığı Labaratuvar Müdürlüğü Hava Kirliği sorumlusu, KonyaMEB Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmenlik , Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde Öğretmenlik, Konya Numune Hastanesinde Müdür Yardımcılığı, Yunak Devlet Hastanesi Müdürü, Konya Numune HastanesiMüdürü ve Konya İl sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Konya Ereğli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeliği, Konya kamu Çalışanları Vakfı DenetlemeKurulu BaşkanlığıKonya Sağlık Spor KulübüBaşkanlığı Türk Sağlık-sen Konya Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

AYRANCI BELEDİYE BAŞKANI OLDU

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 2. kez Ayrancı Belediyesi Başkanlığını kazandı. Belediye Başkanlığı görevini halen yürütmekte olan Yüksel Büyükkarcı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Ayrancı Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Yüksel Büyükkarcı, Almanca ve İngilizce bilmektedir.