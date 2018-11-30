MHP'nin Balya Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç Kimdir?

MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda 31 Mart yerel seçimlerinde Balya Belediyesi için mevcut başkan Osman Kılıç yeniden aday gösterildi. Peki, Osman Kılıç kimdir?
OSMAN KILIÇ KİMDİR?
Osman Kılıç, 1 Ocak 1974 tarihinde Balıkesir Balya İlçesinin Çakallar mahallesinde doğdu. Annesinin adı Fevziye babasının adı İlyas Kılıç'tır. İlk ve ortaokulu Balya'da tamamladıktan sonra Balıkesir Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun oldu.
2014 SEÇİMLERİNDE BALYA BELEDİYE BAŞKANI OLDU
Üniversite eğitimini Antakya M.Y.O işletmecilik okulundan 1993 yılında mezun oldu. Ticaretle uğraşan Osman Kılıç, 30 Mart 2014 seçimlerinde MHP'den Balya Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Balya Belediye Başkanlığına aday gösterildi.
Osman Kılıç, Emine Hanım ile evlidir. İlyas, Enes ve Elif isimlerinde üç çocuğu vardır.