MHP'nin Bayburt mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kan ve insan tacirlerinin kaçacak yeri kalmamıştır. Anaların akan gözyaşları, haklı tepkileri CHP ile HDP'yi zora sokmuştur." dedi.

Bahçeli, partisince Bayburt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, demokrasinin düne nazaran daha iyi seviyede olduğunu, müspet sürecin gittikçe güçlendiğini söyledi.

Adalet ve hukuk alanındaki gelişmelerin umut verici olduğunu dile getiren Bahçeli, "Ekonomide onca saldırı ve kuşatmaya rağmen en kötü geride kalmış, faiz, enflasyon gerilemeye başlamış, döviz kurunun ateşi de düşme trendine girmiştir. Ekonomik büyüme dinamiklerindeki performans iyimser beklentileri kamçılamaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda, yani çok cepheli bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Kıran 1, Kıran 2 operasyonları eş güdüm ve eş zamanlı şekilde icra edilirken terör örgütü köşeye sıkışmış, bu sayede Diyarbakır'da analar CHP'nin ikizi HDP'den dağa kaçırılan evlatlarını istemek suretiyle il başkanlığının kapısına dayanmışlardır. Kan ve insan tacirlerinin kaçacak yeri kalmamıştır. Anaların akan gözyaşları, haklı tepkileri CHP ile HDP'yi zora sokmuştur. Bu tablonun neresinde hezimet, neresinde yıkım ve yeni sistemin zaafı vardır? İzaha çalıştığım bu gerçekler nasıl örtbas edilecektir? CHP itiraz etse de şimdi sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. ya söz konusu güvenli bölge Türkiye'nin meşru güvenlik ihtiyaçlarına göre kurulacak ya da Fırat'ın doğusunda hilalin iradesi yükselecektir. ABD'nin oyalama taktikleri, terör örgütü PKK/YPG'ye tırlar dolusu silah sevkiyatı Türkiye'nin azmini kırmaya yetmeyecek, tehditler işe yaramayacaktır."

"Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir"

Türk milletinin zilleti muhakkak alt edeceğine dikkati çeken Bahçeli, bunun başka çaresi olmadığını söyledi.

Devlet Bahçeli, CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer iş birlikçilerinin korkularının bundan olduğuna işaret ederek, "Ne var ki korkunun sonu ve sonucu yoktur. Kim ne yaptıysa bedelini ödeyecektir. Türk milletine kafa tutanın akıbeti, kafasının kopmasıdır. Terör örgütlerini bekleyen son da budur. CHP terörle mücadeleyi sulandırmaktan, HDP ile girdiği zelil ortaklıktan derhal vazgeçmelidir. CHP yönetimi biraz erdem sahibiyse yanlışa sırt dönecek dirayeti gösterebilmelidir." ifadesini kullandı.

Milli meselelerin siyaset üstü ele alınması gerektiğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gizli ajandaların, sinsi müzakere ve mutabakatların yörüngesinden kurtarılmalıdır. Milli güvenliğimiz oy hesaplarına kurban verilmemelidir. Türkiye yandıktan, beka harap olduktan sonra neyin siyasetini nasıl ve hangi hakla yapacağız? Milletin soluğu kesilince, vatanın üzerine esaret şalı örtülünce sandık neye yarayacak, 'çok oy aldım', 'az oy kazandım' demenin manası ne olacaktır? 'Önce ülkem ve milletim' demedikten sonra kayıp mukadderdir. Siyasi ego ve nefsi dizginlenmeyen, milli çıkarları ve istiklal haklarımızı görmezden gelen kim varsa başkalarının uşağı olmaya mahkumdur. Biz ne uşak olacağız ne de başkalarını uşak göreceğiz. Biz tam bağımsız yaşayacağız, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması için cansa can vereceğiz, fedakarlıksa bunun gereğini sonuna kadar yapacağız."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'den Suriye çıkarmaya, Türkiye'yi Irak'a çevirmeye, Türkiye'nin gelecek aydınlığını söndürmeye çalışanların vatan haini, millet düşmanı olduklarının bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaklardır. Bunlara karşı vatanımızı hep birlikte ve korkusuzca savunacağız. Bunlara karşı devletimizin ve hükümetimizin arkasında sapasağlam duracağız. Cumhur İttifakı'nı siyasi hesap yapmadan, dürüstlükten ayrılmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız. 2023 lider ülke Türkiye hedefine kesinlikle hizmet edeceğiz. Cumhur İttifakı'nı sabote etmeyi aklından geçiren, 'parti kuruyorum' diyerek küresel sömürü çarkına yakalarını kaptıran, oyuna gelip Türkiye'yi hançerlemeyi düşünen, FETÖ'ye ve PKK'ya gülücükler saçan, gevezelikte sınır tanımayıp özgül ağırlıklarını beş paralık edenlere asla fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye mazlumların nabız atışıdır"

Türkiye'nin mazlumların nabız atışı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk milleti zalimlerin tam karşısındadır. Direne direne kazanacağız, mücadele ede ede her türlü musibetten kurtulacağız. MHP ile AK Parti'nin teşekkül ettirdiği Cumhur İttifakı bunu sağlamaya muktedirdir. İstikbal bizimdir. İrade Türk milletinindir. İstiklal Türkiye'nin ebedi hakkıdır. Hakkımızı yedirmeyiz, hakkımızı ezdirmeyiz. Gerekirse hakkımızı söke söke almasını da biliriz." dedi.

Türkiye'nin huzura ve sükunete birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içinde mutlaka ulaşacağını belirten Bahçeli, "Buna CHP, HDP, İP, PKK, FETÖ, yerli ve yabancı iş birlikçileri, hayasız destekçileri engel olamayacaktır. Şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetleri heba edilmeyecektir." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede 12 Eylül'de teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını anımsatan Bahçeli, şehitlere rahmet, yaralılara şifa, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi.

Bahçeli, "Acı bizimdir, hesabını sormak da milli namusa aittir. Diyor ya Dede Korkut, beri gel aslanım oğul, Karadeniz gibi dalgalanıp gelen kafirin askeridir. Gün gibi ışıldayıp gelen kafirin başındaki miğferidir. Yıldız gibi parlayıp gelen kafirin mızrağıdır. Onlar gelsin dursun, biz de onların üstüne üstüne gidiyoruz. Olacakları hainler düşünsün diye her yere ve herkese meydan okuyoruz. Kan döken, döktüğü yerde, dökülen kanlarda boğulacaktır. Eden bulacaktır. Yapan çekecektir. Elhak ihanet ve melanet cezasız bırakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"MHP varsa gelecek parlaktır"

Devlet Bahçeli, MHP'li belediyelerde tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve demokrasi mücadelesine adanmış bir ruhla hizmet edildiğini, aynı şekilde devam edileceğini söyledi.

Belediyeciliğin insanı merkezine alan, milli ve manevi ölçülere uyması elzem demokratik bir görev olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bizim için belediye demek mazlum ve mağdurların imdadına koşan, garip gurebayı muhafaza eden devasa bir yürek demektir. Bizim maksadımız halistir, mazimiz temizdir, hedeflerimiz ise büyüktür. MHP varsa umutlar diridir. MHP varsa gelecek parlaktır. MHP varsa henüz hiçbir şey bitmiş değildir. Vazgeçilmez hazinemiz vatan ve millet sevgisidir. Tartışmaya açık olmayan kararlığımız Türkiye ve Türk milletinin milli, tarihi, kültürel hak ve çıkarlarıdır. Üzerine titrediğimiz hassasiyet ise dünyayı Türkçe okuyabilmektir."

Vatandaşların desteğiyle Bayburt'ta görev yapan belediye başkanlarının çare bekleyenleri, dertlerinden bunalanları, bir el gözleyenleri kucaklayacağını dile getiren Bahçeli, "Bizde ayrımcılık yapmak, partizanlığa heves etmek, yandaşları kayırarak ilerlemek yoktur. Devletin kaynaklarını peşkeş çekmek, ulufe dağıtır gibi millet emanetini çiğnemek yoktur. Güvence bizzat MHP'nin duruşu, engin tecrübesi ve haysiyetli mazisidir." diye konuştu.

Belediye başkanlarının halkın emrinde olduğuna dikkati çeken Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir odak, hiçbir sahte demokrat ve proje elemanı Bayburtlu kardeşlerimizle aramıza giremeyecektir. Hizmet sevdamızın önünü kesemeyeceklerdir. Dengeli şehircilik iddiamızdan, herkese ve her kesime ulaşma gayemizden ödün vermeden Bayburt'u yükselteceğiz. Çalışmaya ve başarmaya sınır koymayacağız. Daha güzeline, daha fazlasına, daha çoğuna ulaşmanın bahanesi de asla olmayacaktır."

(Bitti)