MHP'nin Bazı Suçların Ceza Sürelerinde İndirim Öngören Teklifi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel
, MHP
'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören teklifine ilişkin, "Teklif gündeme gelir, tartışılırsa CHP olarak biz vicdanımızla ve bize toplumun verdiği değer yargılarıyla hareket edeceğiz. 'CHP yüzünden biz bu affı çıkaramıyoruz' diyenler, büyük yalancıdır, iftiracıdır." dedi.
Sertel, erken yaşta evlilikler dolayısıyla cezaevinde bulunanlar ile adi suçlardan tutuklu olan bazı mahkum yakınlarıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde 264 bin 144 kişi bulunduğunu ve bu kişilerin insanlık dışı şartlarda cezalarda çektiğini savundu.
MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi'ni seçimler öncesinde Meclis gündemine getirdiğini anımsatan Sertel, "İnsanların umutlarını kaşıyarak partinize oy aldınız, siz oy dolandırıcısısınız, oy istismarcısısınız. Çünkü 7 aydır bunu gündeme taşıyan bir parti olarak Mecliste bunun gereğini yapmıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.
Toplumun "cinsel istismar ve çocuk istismarını" affetmediğine işaret eden Sertel, çağdaş ve medeni bir Türkiye
'nin yaşam koşulları içerisinde bunları uygun görmediklerini söyledi.
Sertel, çocuk yaşta evlilik yapan mahkumlar için denetimli serbestliğin uygulanması gerektiğini iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
" Cumhurbaşkanı
'na buradan sesleniyorum, kış lastiği için ve bilmediğimiz her konuda KHK çıkardınız. O zaman çocuk yaşta evlenmiş ve bugün evliliklerini sürdüren ailelerin birleşmesi için denetimli serbestliği derhal gündeme koyun. Eğer o insanlar cezaevinden çıktıktan sonra eşlerinden ayrılırsa, çoluk çocuğuna bakmazsa, kötü bir yola girerse o denetimli serbestliği en ağır cezaya dönüştürün. Bu insanların bütün suçu birbirlerini sevmektir. Bu kardeşlerimiz aile cüzdanlarıyla eşlerini cezaevinde ziyaret etmektedir. Onu eş olarak kabul ediyorsunuz, çoluk çocuğunu görüştürüyorsunuz ama iş başka noktaya geldiğinde, içeride yatanı istismarcı olarak suçluyorsunuz. Hiçbir eş kendi eşini istismar etmez. "
FETÖ'cü hakim ve savcıların, baktığı davaların yeniden incelenmesi gerektiğinin altını çizen Sertel, "MHP'nin verdiği teklif gündeme gelir, tartışılırsa CHP olarak biz vicdanımızla ve bize toplumun verdiği değer yargılarıyla hareket edeceğiz. Biz bu yasa teklifine soğuk değiliz. 'CHP yüzünden biz bu affı çıkaramıyoruz' diyenler, büyük yalancıdır, iftiracıdır. Siz, AKP-MHP iş birliği yaptığınızda hiç istenmeyen yasaları bile, geceler boyu çalıştırarak çıkarıyorsunuz." dedi.
Mahkum yakınlarını temsilen söz alan Nona Şahin, MHP'nin yasa teklifinin görüşülmesini istediklerini ve artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.
Erken yaşta evlilik yapan mahkumların eşlerini temsilen söz alan Nagehan Der ise resmi nikahlı eşinin, evliliklerinin 8'inci yılında "cinsel istismardan" dolayı cezaevine girdiğini, çocuğuyla mağduriyet yaşadığını anlattı. Kendisiyle aynı durumda olan 8 bin aile bulunduğunu ifade eden Der, 16 bin çocuğun da babalarından ayrı yaşadığını ifade etti.
22 Kasım 2018 Perşembe 12:07