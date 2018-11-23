MHP'nin Bazı Suçların Ceza Sürelerinde İndirim Öngören Teklifi

23 Kasım 2018 Cuma 12:12



23 Kasım 2018 Cuma 12:12

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz." dedi.Kalyoncu, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından verilen, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.Kalyoncu, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Meclisteki basın toplantısında, MHP için "oy avcısı" ifadelerini kullanarak partisini töhmet altında bıraktığını söyledi.Sertel'i eleştiren Kalyoncu, "Kimse MHP'ye hakaret edemez, buna yeltenen kişi sonuçlarına katlanır. Bu söylemler oy bezirganlığı ve en basit ifade ile hadsizliktir." diye konuştu.Hasan Kalyoncu, MHP olarak "cezaevinde yatan kader kurbanlarını toplumsal yaraya dönüşen bir mesele olarak gördüklerini" ve 24 Haziran seçimlerinden önce bu sorunu çözeceklerine dair millete söz verdiklerini dile getirdi. Kalyoncu, MHP dışında hiçbir partinin konuya duyarlı olmadığını savundu.MHP'nin hiçbir dönemde milleti ilgilendiren konularda oy hesabı ile hareket etmediğini belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:"Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu konunun memleket meselesi olduğunu ve oy toplamak için seçmenin karşısına çıkmadığımızı ifade etmiştir. Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken, Adalet Komisyonunun daha fazla gecikmeden teklifi TBMM Genel Kuruluna sevk etmesidir."