MHP'nin belediye başkanları toplantısı ertelendi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da yapacakları belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısını, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelediklerini duyurdu.
12.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:08
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya 'da yapacakları belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısını, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelediklerini duyurdu. Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Sadir Durmaz, Antalya, MHP, Güncel
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