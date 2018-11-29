MHP'nin Denizli Büyükşehir Adayı Ebru Leman Kalkan Kimdir?

MHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Ebru Leman Kalkan oldu. MHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ebru Kalkan kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Ebru Leman Kalkan'ın biyografisi..

"BANA GÜVENENLERİ UTANDIRMAYACAĞIM"

Aday gösterilmesini değerlendiren Kalkan, "Ülkücü Hareket'in liderinin bir büyükşehirin adaylığına beni layık görmesi nedeniyle gurur duydum. Bayrağı yere düşürmemek, Ülkücü Hareket'in kadına verdiği önemi göstermek için çalışacağım. Ülkücü Hareket'ten gelen tecrübelerimi de yaymak için elimden geleni yapıp, bana güvenenleri utandırmayacağım" dedi.

EBRU LEMAN KALKAN KİMDİR?

Ebru Leman Kalkan, Haziran 1974 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu İzmir'de lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarındayken matematik alanında TUBİTAK'tan ödül alan Kalkan, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Kalkan, 2007 yılına Denizli'ye yerleşti. Ebru Leman Kalkan, Kariyerine ilk adımı Eczacıbaşı firmasında atan Ebru Leman Kalkan, çeşitli firmalarda Proje Koordinatörlüğü ve Üst Düzey Yöneticilik yaptıktan sonra 2009 yılında kendisine ait Mimarlık şirketi kurdu.

EBRU LEMAN KALKAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Kalkan, 2010 yılında MHP Denizli Kadın Kolları Başkanı oldu. MHP'nin yerel teşkilatlarında pek çok görevde bulunan Kalkan, 2012'de İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2014 yılından bu yana Merkezefendi Belediye Meclis Üyeliği yapmakta ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nde Çevre Belediyeciliği alanında MHP'yi temsil etmektedir.

Ebru Leman Kalkan, Mehmet Kalkan ile evlidir. Kuzey adında atipik otizmli bir oğlu bulunmaktadır.