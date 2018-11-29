MHP'nin Elazığ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban Kimdir?

Devlet Bahçeli, 2019 Yerel Seçimleri için Elazığ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Bilal Çoban'ı seçti. Bilal Çoban kimdir?

BİLAL ÇOBAN KİMDİR?

Çoban, 1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamlayan Bilal Çoban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun oldu.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Belediye Başkan adayı, 1991 yılında, orta öğretimde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak göreve başlayan Çoban, 1993 yılında Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde Araştırma Görevlisi oldu. 1996 yılında, "Fırat Havzası'ndaki Mahalli İdarelerin Spora Yaklaşımlarının Analizi" adlı yüksek lisans çalışmasını bitirdi ve 2002 yılında "Spor Hizmetleri Konusunda Halkın Belediyelerden Beklentileri" adlı çalışma ile doktorasını tamamladı.

SPOR YÜKSEKOKULUNDA GÖREV YAPIYOR

Bilal Çoban, 2002 yılından beri Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda görev yapıyor. Çoban "Elazığ Büyükşehir olmayı istiyor" başlığıyla düzenlenen 150 Bin imza kampanyasının öncülüğünü yaptı. 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Elazığ Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi.