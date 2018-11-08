MHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Sevimli Kimdir?

Mart 2019 seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdüren MHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu. Prof. Dr. Serdar Sevimli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

SERDAR SEVİMLİ KİMDİR?

1975 yılında Erzurum Pasinler'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Pasinler'de tamamladı. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999-2004 yılları arası Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında, Kardiyoloji ihtisasını tamamlayıp, uzman oldu. 2005 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör olarak genç profesörler arasına girdi. Siyami Ersek Hastanesinde ritim bozuklukları üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesine "Artimi Laboratuarı"nın kurulmasına öncülük etti. 2011 yılında Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) uygulamasının Türkiye'deki öncülerinden oldu.

Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin saygın indekslerde taranan dergiler basta olmak üzere, yurtdışı ve yurtiçi dergilerde yayımlanmış 120'nin üzerinde makalesi, yurt dışı ve yurtiçi sempozyumlarda çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Sevimli, evli ve iki çocuk babasıdır.