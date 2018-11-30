MHP'nin Fatsa Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak Kimdir?

31 Mart seçimlerinde MHP'nin Ordu'nun Fatsa ilçesi belediye başkan adayı Murat Kaçak oldu. Peki, Murat Kaçak kimdir?

MURAT KAÇAK KİMDİR?

Murat Kaçak, 7 Ekim 1977 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Fatsa Atatürk ilkokulunda, ortaokulu Fatsa Ortaokulunda ve lise öğrenimini Fatsa Lisesinde tamamladı.

SİYASET EĞİTİMİ GÖRDÜ

St. Clements Üniversity ve Anadolu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri bölümlerinde eğitim gördü. 1994 yılında Fatsa'da başlayan ticari hayatına, 2000'li yıllarda kurduğu Seramik toptan ve perakende bölge bayiliği alanında hizmet veren İnşaat Firması ile devam ediyor.

MURAT KAÇAK'IN SİYASİ HAYATI

Siyasi hayatı 1996 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetimine girmesi ile başladı. 2012 – 2013 yıllarında Ordu İl Başkan Yardımcılığı, 2013 – 2014 tarihleri arasında Altınordu İlçe Başkanlığı ile devam etti. 2015 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 2. Sıra Ordu Milletvekili Adayı oldu.

2017 Aralık ayından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı olarak siyasi hayatına devam eden Murat Kaçak, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Fatsa Belediye Başkan adayı olmuştur.

Murat Kaçak, evli ve 1 çocuk babasıdır.