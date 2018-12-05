MHP'nin Giresun Belediye Başkan Adayı Hasan Yılmaz Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Giresun Belediye Başkan Adayının Hasan Yılmaz olduğunu açıkladı. Peki, Dr. Hasan Yılmaz kimdir?

HASAN YILMAZ KİMDİR?

MHP Giresun Belediye Başkan Adayı Hasan Yılmaz, 1964 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Yılmaz, Kayseri Erciyes Üniversite Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Yılmaz iki yıl süreyle üniversitede Anatomi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Hasan Yılmaz, 1993-1997 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestizi Reanimasyon Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimi aldı.1997 yılında aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 1999 yılında ise Giresun Devlet Hastanesi'nde Anestizi Reanimasyon Uzmanı olarak göreve başladı. Yılmaz, Giresun'da kurduğu özel bir hastanede çalışmaya devam ediyor.

HASAN YILMAZ'IN SİYASİ KARİYERİ

Hasan Yılmaz, üniversite yıllarında Ülkü Ocakları'nda girdi. 2009 yılında MHP'den Giresun Belediye Başkanlığına aday adayı olan Yılmaz, iki dönem Tabip Odası Genel sekreterliğini yürüttü. Yılmaz, Giresunspor'da da bir süre yöneticilik yaptı.