MHP'nin Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Düz Kimdir?

MHP yerel seçimler için 9'u il, 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını açıkladı. Giresun'un Çamoluk ilçesinin belediye başkan adayı Fatih Düz oldu. Peki, Fatih Düz kimdir?

FATİH DÜZ KİMDİR?

Fatih Düz, Giresun'da dünyaya gelmiş, Çamoluk'ta uzun yıllar esnaflık yapmıştır. Fatih Düz, 31 Mart 2018'de yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu. Aday olduğu açıklandıktan sonra bir konuşma yapan Fatih Düz şunları kaydetti:

"GÜZEL VE YALNIZ İLÇEMİZE HAK ETTİKLERİNİ SUNACAĞIZ"

"Bugün bir ideali, kutlu bir sevdayı beklenen rüyayı gerçekleştirmek için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Yüksek tepelerin arasında Kelkit çayının bağrına sığınmış güzel ve yalnız ilçemize hak ettiklerini sunmak ve hak ettiği yere ulaştırmak için bu yola çıkmış bulunuyoruz. Evvela Allah (cc) 'ın izni ile sonrada sizlerin gayreti ve desteği ile bunu başaracağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

"PARTİMİ MAHÇUP ETMEYECEĞİM"

Fatih Düz; "Bu gün çıkmış olduğum yolda beni yalnız bırakmayan ve desteğini veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisinden Çamoluk Belediye Başkan adayı gösterilmek beni fazlasıyla gururlandırmıştır. Partimi ve sizleri mahcup etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Yapılacak çok işimiz, sarf edecek gücümüz ve emeğimiz var. Yıllardır bu memleketin havasını soluyor, ekmeğini yiyoruz. Bizim bu ilçeye vefa borcumuz var. Şükürler olsun ki bu borcumuzu ödemek için karşımıza böyle bir fırsat çıktı. Cenab-ı Hak nasip eder bizlerde var gücümüzle çalışırsak bu hizmet yarışından zafer kazanarak çıkacağımıza inanıyorum. Dürüst, ilkeli, ahlaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışını bu ilçeye kazandırmak. Çalışacağımız profesyonel kadrolarla Çamoluk'a değer katmak en büyük prensibimiz olacak. Bu uğurda Rabbim hiç birimizi utandırmasın. Allah Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağ olun var olun" dedi.