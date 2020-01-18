Haberler » Güncel » MHP'nin 'İnsanlığın Huzuru Projesi'nin hazırlık toplantısı - Haber

MHP'nin "İnsanlığın Huzuru Projesi"nin hazırlık toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatını verdiği "İnsanlığın Huzuru Projesi" kapsamında oluşturulan komisyon, hazırlık toplantısı yaptı.

18.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:24MHP'nin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatını verdiği "İnsanlığın Huzuru Projesi" kapsamında oluşturulan komisyon, hazırlık toplantısı yaptı.
Ataşehir'de gerçekleştirilen toplantıya alanında uzman akademisyen ve bilim insanları katıldı. Toplantı öncesinde proje hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Projeyi çok kısa sürede hazırlamış olacağız. Bu İnsanlığın Huzuru Projesi büyük bir ses getirecek. Sadece Türkiye'den getirmeyecek bu ses, inanıyorum ki hem bölgeden hem de dünyadan yankı bulacak." dedi.
Başkanlığını Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar'ın yürüttüğü komisyonun istişare ve değerlendirme çalışmalarını bitirdikten sonra kısa sürede uygulamaya geçeceklerini aktaran Yönter, "Önce tefekkür edip sonra tezekkür ediyoruz, istişare edip değerlendirme yapıyoruz. Bir hazırlık safhasından geçiyoruz. Bugün yaklaşık 10'a yakın akademisyenimiz uzmanımız burada olacak. Onlarla beraber değerlendirmede bulunacağız." ifadelerini kullandı.
İzzet Ulvi Yönter şunları kaydetti:
"Bugün Genel Başkanımız siyaset ve liderlik okulunda bir açıklama yaptı. Dedi ki: 'Huzur herkesin layık olduğu bir değerdir, insanlık halidir.' Huzur hakkımız değil mi? Huzurun ekonomik, sosyal, psikolojik, tarihi, kültürel boyutu var. Bütün bu alanlara çalışan kafa yoran düşünen değerli ilim insanlarımızla kültür insanlarımızla münevverlerimizle biz insanlığa Sayın Genel Başkanımızın liderliğiyle onun açmış olduğu yolda yürüyüp bu projeyi hazırlayacağız. Türkiye'nin Türk milletinin huzuruna sunacağız. Hazırlık aşamasındayız, kısa sürede hazırlayacağız inşallah."
Katılımcılar toplantıda projeyle ilgili fikirlerini sundu.

İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:16  Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü
20:04  Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı
20:02  Kanada, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır
20:00  İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2)
19:59  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (2)
18.01.2020 20:27:26