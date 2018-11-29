MHP'nin Karaman Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı Kimdir?

MHP, Kırıkkale Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Savaş Kalaycı'yı seçti. Savaş Kalaycı kimdir?

SAVAŞ KALAYCI KİMDİR?

Aslen Karamanlı olan Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniğinde görev yapıyor. Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Belediye Başkan adayı Savaş Kalaycı, 5 üniversite bitirdi ve yüksek lisansını ise "Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma" konuları üzerine yaptı.

MHP BÜYÜKŞEHİRLERDE ADAY ÇIKARMAYACAK

İl ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağız." dedi.