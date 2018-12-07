MHP'nin Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı Erdal Mert Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Giresun Görele Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Melikoğlu oldu. Peki, Ertuğrul Melikoğlu kimdir?
ERDAL MERT KİMDİR?
Erdal Mert, 1974 yılında Kars'ın Arpaçay ilçesinde doğdu. Eğitimine, 1980 yılında Atatürk ilkokulunda başladı. Liseyi 1991 yılında Arpaçay'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi'nde Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Erdal Mert, askerliğini Mersin Silifke'de yaptı. Mert, ailemesleği olan arıcılık ile uğraşmaktadır.
SİYASİ YAŞAMI
Erdal Mert, 2005-2015 yılları arasında Arpaçay Sulama Birliğinde 10 yıl birlik müdürlüğü yaptı. 2014-2018 yılları arasında MHP ilçe başkan yardımcılığı yaptı.
Erdal Merti evli ve iki çocuk babasıdır.
Kars,MHP,Arpaçay
07 Aralık 2018 Cuma 13:48