MHP'nin Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aliustaoğlu Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı mevcut başkan Mümtaz Aliustaoğlu oldu. Peki, Mümtaz Aliustaoğlu kimdir?

MÜMTAZ ALİUSTAOĞLU KİMDİR?

Mümtaz Aliustaoğlu, 1966 yılında Kastamonu ili Devrekani ilçesinin Bozkoca Köyünde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Devrekani Merkez ilkokulunda, Lise öğrenimini Devrekani Lisesinde tamamladı. Askerliğini 1986 yılında Kayseri Hava İndirme Tugay Komutanlığı bünyesinde Paraşütçü Komando olarak yaptı.Uzun yıllar Kastamonu ve Devrekani'de otomotiv sektörü başta olmak üzere ticaretle uğraştı. Siyasi hayatına 1989 yılında Anavatan Partisi Devrekani Gençlik Kollarındabaşladı ve1996 yılında Anavatan Partisi Devrekani İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

1999 yılında Anavatan Partisinden Devrekani Belediye Başkan adayı oldu. 2000-2005 yılları arasında Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını yaptı. 2004 ve 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kastamonu İlçeleri arasında en yüksek oy yüzdesiyle iki dönem Belediye Başkanı Seçildi.

AKP'DEN İSTİFA ETTİ

Mümtaz Aliustaoğlu, Adalet Ve Kalkınma Partisinden istifa ederek 2014 Mahalli İdareler Seçimlerine Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak girdi ve kazanarak 3.Dönem Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Mümtaz Aliustaoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.