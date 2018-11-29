MHP'nin Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar Kimdir?

MHP, 2019 Yerel Seçimleri için Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Serdar Yarar'ı seçti. Serdar Yarar kimdir?

SERDAR YARAR KİMDİR?

Serdar Yarar, 1981 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yaptı.

MHP İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

Yarar, 1996-1999 yılları arasında Kırıkkale Ülkü Ocaklarında çeşitli görevlerde bulundu. 2002 yılında ticarete başladı ve 2003 yılında kurmuş olduğu şirket ile ticari hayatını sürdürdü. 2005-2007 yıllarında Kırıkkale Ülkü Ocakları il 2. başkanlığı görevini yürüttü. 2008-2009 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

MHP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖSTERİLDİ

Ticarete,Kırıkkale başta olmak üzere, Ankara ağırlıklı olarak, Türkiye'nin birçok ilinde sürdüren Serdar Yarar, Hizmet – İnsan kaynakları sektöründe faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyor. Ayrıca 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi.