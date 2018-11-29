MHP'nin Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan Adayı İsmail Bildik Kimdir?

Kırıkkale Sulakyurt İlçesinin 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den belediye başkan adayı İsmail Bildik oldu. Peki, İsmail Bildik kimdir?

İSMAİL BİLDİK KİMDİR?

İsmail Bildik, 17 Mayıs 1973 yılında Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesinde dünyaya geldi. İlk, ortaöğreniminin ardından Sulakyurt'ta Sağlık Meslek Lisesini bitirdi. Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde Lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılındaAnkara'da göreve başlayıp, sırasıyla Van, Kayseri, Bartın ve Eskişehir illerinde memuriyet görevlerinde bulundu.

TÜRK SAĞLIK-SEN'DE GÖREV ALDI

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında, Van Türk Sağlık Sen İl Sekreterliği, Şube Başkan Vekilliği, Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Merkez Üst Kurul Delegeliği, Van Ülkü Ocakları İl Temsilciliği, Van'daki Kırıkkaleliler Dernek Başkanlığı, Bartın'daki Kırıkkaleliler Dernek Başkanlığı ve görev yaptığı illerde Türk Sağlık Sen ve Ülkü Ocakları Yönetimlerinde görevler aldı.

KIRIKKALE SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Kırıkkale ili Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı olarak Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Bildik, 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kırıkkale Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.