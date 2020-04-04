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MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

04.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:50
MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Pekmezci, mesajında, Türkeş'in hayatını ülkesine, milletinin bekasına ve devamlılığına adayan örnek bir dava adamı olduğunu belirtti.
Çizdiği yolda kararlı, istikrarlı ve doğru inançlı bir politika sergileyen Türkeş'in vefatıyla ülkenin çok şey kaybettiğini vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:
"Yıllar önce ortaya koyduğu ilkeleri ile günümüzde de ona ne kadar ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir. Mücadelelerle geçen seksen yıllık ömründe 'önce ülkem ve milletim' diyerek, Türk milletinin yücelmesi konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Türk milliyetçiliği davası, rahmetli Başbuğumuzun önderliğinde büyük bir fedakarlıkla yükselmiş ve bugünlere gelmiştir. Ülküsü ve fikirleri bizlere her zaman ışık olmuştur. Hayatı boyunca, Türkiye üzerine oynanan çirkin oyunları hep fark etmiş ve bu oyunlara karşı çıkmıştır. Verdiği demokrasi mücadelesi her geçen gün daha iyi anlaşılan ve gönlümüzdeki yeri hiç değişmeyecek olan merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i aramızdan ayrılışının 23. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyor, şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Alparslan Türkeş, Hükmü Pekmezci, Bayburt, MHP, Güncel
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