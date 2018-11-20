MHP'nin Manisa'daki İki İlçe Yönetimi Feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Merkezi, Manisa
'nın Turgutlu
ve Alaşehir
ilçe yönetim kurullarını feshetti.
Alınan bilgiye göre, MHP Genel Merkezi'nden Manisa İl Başkanlığı'na fesih kararıyla ilgili yazı gönderildi.
Genel Başkan Devlet Bahçeli
ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
imzalı yazıda, Başkanlık Divanı tarafından parti tüzüğünün 34. maddesine göre Turgutlu ve Alaşehir ilçe yönetim kurullarının feshedildiği ifade edildi.
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk
de parti içinde alınan kararla iki ilçe yönetimine bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür ettiklerini belirterek, "Bu bir teşkilatlarımızı güçlendirme çalışmasıydı. Bundan sonraki süreçte teşkilatlarımızı güçlendirip en hazır şekilde yerel seçimlere gideceğiz." diye konuştu.
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