MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna Kimdir?

2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimler için MHP art arda adaylarını açıkladı. Toroslar Belediye Başkanı olan Hamit Tuna, 2019 seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Peki, Hamit Tuna kimdir? İşte, Hamit Tuna'nın hayatı..

HAMİT TUNA KİMDİR?

Hamit Tuna, 1961 yılında Mersin'in Yalınayak Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Yalınayak Köyü'nde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlayan Hamit Tuna, 1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü'nü tamamladı.

ÖĞRETMENLİK YAPTI

1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nde öğretmenlik yaptı. 1983 yılından 1985 yılına kadar Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde ön lisans okudu. 1985 yılında başlamış olduğu ticari hayatını devam ettirirken L.Avrupa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi, Elektrik Mühendisi oldu.

HAMİT TUNA'NIN SİYASİ HAYATI

Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı.1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Aralıksız 5 yıl İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığının ardından 2 yıl İl Başkanlığı görevinde bulundu.

3 DÖNEM ÜST ÜSTE TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

2003 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir'e bağlı ilk kademe belediyesi olan Toroslar da Belediye Başkanı seçildi. Toroslar Büyükşehir İlçesi statüsü aldıktan sonra, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ardından 2.kez Toroslar Belediye Başkanı seçildi. 6360 Sayılı Yasa ile birlikte Toroslar Belediyesi Sınırları dahiline 5 adet belde ve 32 adet köyün katılımı sağlanmış, toplamda 30 olan mahalle adedi 67 mahalleye çıkarılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından 3.Kez Toroslar Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hamit Tuna, 2019 yerel seçimlerinde MHP adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak.