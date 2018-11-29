MHP'nin Şanlıurfa Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz Kimdir?

İl ve ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklayan Devlet Bahçeli,; İstanbul, İzmir ve Ankara'dan aday çıkarmayacaklarını belirterek Şanlıurfa Harran Belediye Başkan adayını açıkladı. Şanlıurfa Harran Belediye Başkan adayı Mahmut Özyavuz kimdir?

MAHMUT ÖZYAVUZ KİMDİR?

Mahmut Özyavuz, 1986 yılında Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde tamamlayan Özyavuz, 12 Nisan 2012 tarihinde seçildiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Harran İlçe Başkanlığı görevini 30 Ağustos 2013 tarihinde tamamladı.

YEREL SEÇİMLERDE HARRAN'DAN ADAY GÖSTERİLDİ

Mahmut Özyavuz, 2015 yılında Fatma Özyavuz ile evlendi. Özyavuz, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Şanlıurfa Harran Belediye Başkan adayı seçildi.

''ÜÇ BÜYÜK İLDEN ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ''

Devlet Bahçeli, "31 Mart seçimlerinden alınacak sonuçlar için elimizi taşın altına koyacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. MHP İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'den aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun desteğimiz tam olacaktır. Diğer her yerde adaylığımız vardır, adaylığı belli olan arkadaşlarımız da çalışmaya devam etmektedir." dedi.