MHP'nin Sivas Gemerek Belediye Başkan Adayı Yurt Koç Oldu! Yurt Koç Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Sivas Gemerek Belediye Başkan adayı açıklandı. Gemerek İlçesi için açıklanan isim Yurt Koç oldu. Peki Yurt Koç kimdir, nerelidir?

YURT KOÇ KİMDİR?

Yurt Koç, Sivas'ın Gemerek İlçesi'nde dünyaya geldi. 1983 yılında sağlık memuru olarak çalışma hayatına başlayan Koç, devlet memurluğuna adım attı. 1993 yılında Sağlık Eğitim Enstitüsü'nü bitirerek meslek dersleri öğretmeni olarak atandı.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

1993-2000 yılları arasında Sivas Sağlık Meslek Lisesi okul müdürlüğü görevini yapan Koç, 2000 yılında İl Sağlık Müdürlüğü Personel Şube müdürlüğü görevini üstlendi. 2003 yılında Sivas Numune Hastanesi müdürü oldu. Bir yıl sonra ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi müdürlüğü görevini aldı.

TBMM'DE DANIŞMANLIK GÖREVİNDE BULUNDU

2005-2018 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Danışmanlık görevinde bulunan Koç, 2019 Yerel Seçimleri'nde belediye başkan adayı olması nedeniyle danışmanlık görevinden ayrıldı. 2005-2014 yılları arasında da çeşitli yüksekokul sekreterlikleri görevinde bulundu.