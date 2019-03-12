MHP'nin Yozgat Mitingi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız. CHP, HDP, İP, SP, ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil'in yörüngesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiştir. CHP, PKK'yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz." dedi.Bahçeli, partisince Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu vatanın sahipsiz olmadığını, Yozgat'ın bunun canlı ispatı olduğunu söyledi.Milletin çaresiz olmadığını, Yozgat'ın bunun güvencesi olduğunu belirten Bahçeli, "Yozgat suskun değildir, durgun değildir, yorgun hiç değildir.Polonya'da yaşı henüz 21 olan Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlerle yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır.Bebek katilleriyle siyaset yapanlara Yozgat dünyayı dar edecektir.Ezanla dalga geçen, Kürdistan'a göz kırpan CHP'ye Yozgat haddini bildirecektir.HDP'yle aynı karede olan İP'e Yozgat tahammül etmeyecek, sabır göstermeyecek, kurulan şer oyunlarını mutlaka bozacaktır." diye konuştu.Bahçeli, Türkiye'nin içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanında olduğunu vurgulayarak, "Etrafımız vahşi emellerle kuşatılmıştır. Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır.Milli bekamız bıçak sırtında, milli güvenliğimiz diken üstündedir. Biz birlik için beka diyoruz. Biz gelecek için beka diyoruz. Biz istiklal için beka diyoruz. Biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. ve biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız.Zillete boyun eğmeyiz. Zalime umut bağlamayız. İllete geçit vermeyiz. Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız." ifadelerini kullandı."İki yanlıştan bir doğru çıkmaz"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Devlet Bahçeli, sözlerini söyle sürdürdü:"CHP Genel Başkanı YPG'yi aklaya dursun, biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız. CHP, HDP, İP, SP, ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil'in yörüngesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiştir. CHP, PKK'yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Bunlardan da bir yol olmaz. Atatürk'ün CHP'sinin PKK'lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuvayımilliye değil olsa olsa Kuvayi İnzibatiye'dir. Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır.Bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun, CHP'ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın.Atatürk'ün posterlerini bebek katilinin kanlı ve karanlık resimleriyle yan yana getirenden CHP'li olmaz. Hani diyorlar ya 'CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı da aştı' diye.Ne Ağrı Dağı, bunların yanlışı Everest'i geçti Everest'i. CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Cumhur İttifakı onları da kucaklayacaktır."Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştirerek konuşmasına şöyle devam etti:"İP'in, PKK'nın siyasi uzantılarıyla al gülüm ver gülüm ilişkisi ayyuka çıkmıştır.Sözde Iğdır'da aday çıkarmamışlardı. Ama Kandil'in Iğdır adayı İP'in aday çıkarmamasına teşekkür ederek karşılık vermiştir. Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bu vesile ile bir zamanlar partimizde bulunmuş ve bir sebepten dolayı İP'e gitmiş, bundan dolayı da şu anda pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır.Zillete ortak olmayın.Yanlışa kucak açmayın. Gelin helalleşelim ve 2023'ün lider ülke Türkiye'sine birlikte yürüyelim. Biz milli beka davasını sonuna kadar savunacağız. Biz Türk milleti için her fedakarlığa hazır olacağız. "-"Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur"Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden sonra da devam edeceğini belirten Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın milli istiklalin namusu olduğunu dile getirdi.MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:"Cumhur İttifakı, milli istikbalin müdafaa ruhudur. 16 Nisan Halk Oylaması'yla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum, kural ve esaslarıyla yerleşmesi, kökleşmesi ve istikrar içinde devamı konusunda azimliyiz, kararlıyız, taviz vermeyecek bir iradeye sahibiz. Geri dönüş yok, tavsama yok, gevşeklik hiç yok. Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçları ne olursa olsun yaşayacak, var olacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir. Yeni hükümet sistemiyle Cumhur İttifakı'nın varlığını milli bekamız için mecburi görüyoruz. Birliğimiz ve dirliğimiz için hayati sayıyoruz."MHP Yozgat Belediye Başkanı Mehmet Erdemir'e destek isteyen Bahçeli, "31 Mart'ta mührü öyle bir vurun ki, 1 Nisan sabahı şuurlarını hepten yitirip şaka sansınlar, uzun süre kendilerine gelemesinler." ifadesini kullandı.(Bitti)