MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Fındık gündeme gelmeye başladığı bugünlerde maalesef kirli oyunlar tekrar sahneye konulmaya başlandı. Kendine tüccar diyen alivreci zihniyetin mensupları, 18 liradan işlem gören fındığı bugün itibarıyla 12-13 liraya çekmişlerdi." dedi.Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 8 milyon üreticinin fındık hasat mevsimine başlamak üzere olduğunu söyledi.Fındığın gündeme gelmeye başladığı bugünlerde maalesef kirli oyunların tekrar sahneye konulmaya başlandığını belirten Enginyurt, "Kendine tüccar diyen alivreci zihniyetin mensupları, 18 liradan işlem gören fındığı bugün itibarıyla 12-13 liraya çekmişlerdir. Yani tüccar resmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine kafa tutmaktadır." diye konuştu.Bunun üreticinin moralini bozduğuna işaret eden Enginyurt, "İşçi fiyatlarının 120 TL'den başladığını düşünürsek bu rakamlar bir cinayettir. Üreticiye yapılan en büyük ihanettir." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Enginyurt, "Sayın Cumhurbaşkanım, üretici yeniden büyük bir oyunla karşı karşıya kalmıştır. Bu fiyat oyununu kuranların yegane gayesi kendi paralarına para katmak, sermayelerini arttırmaktır. Onların bu ülkeyi düşünmek, üreticiye sahip çıkmak gibi bir dertleri asla olmamıştır, olmayacaktır. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızdan acilen fındığın taban fiyatının açıklanmasını hassaten rica ediyorum." dedi.Enginyurt, fındıkla ilgili geçen yıl Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin araştırma önergesi verdiklerini ancak o gün anlaşmazlık nedeniyle önergelerinin reddedildiğini, bugün MHP Grubu olarak yeniden fındığın sorunlarının araştırılmasına yönelik önerge sunduklarını belirtti.Araştırma önergesinin dikkate alınmasını ve fındığın milli bir ürün kabul edilmesini istediklerini ifade eden Enginyurt, geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan 200 bin ton fındığın tamamının satıldığını ve kar edildiğini hatırlattı. Enginyurt, devletin kar ettiği ve ihracat rakamı 2.5 milyar doları bulan bir ürüne sahip çıkmanın milli bir vazife olduğunu düşündüklerini aktararak, araştırma önergelerine diğer partilerin de destek vermesini beklediklerini söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TMO'ya çağrı yapan Enginyurt, "'Bu sene üreticinin yüzünü güldüreceğiz' diye söz verdiniz. Ordu'da mayıs ayında yapılan fındık çalıştayında Tarım Bakanı, temmuz ayı içerisinde fındık fiyatını açıklayacağını söyledi. Fındık fiyatı hala açıklanmadı. Açıklanmadıkça fındık üzerindeki kirli oyunlar devam ediyor. Buna dur demek için fındığa, fındık üreticisine sahip çıkalım. Sekiz milyon insanın gözü TBMM'de Sayın Cumhurbaşkanım, Tarım Bakanı'ndan gelecek bir haberdedir. Bu güzel haberi en kısa zamanda 8 milyon insanımıza verelim." ifadelerini kullandı.Basın mensuplarının, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Enginyurt, kendisinin ABD'nin Türkiye'ye yönelik hiçbir zaman olumlu düşünmeyeceğine inananlardan olduğunu söyledi.Enginyurt, şöyle devam etti:"Bir Türk milliyetçisi olarak her zaman ABD'nin emperyalist zihniyetinin, Türk milletine ve Türk devletine düşmanlık yaptığına inananlardanım. F-35 için ABD öyle ya da böyle bahane arıyordu. S-400 ile bunu bulduğunu düşünüyor. ABD'ye tavsiyem şudur: Şerefli tüccar, avansını aldığı, ödemeyi taahhüt ettiği malın satışını gerçekleştirir. ABD ve Trump'ta tüccarın zerre kadar şerefi varsa önden avans aldığı paranın karşılığı olarak F-35'leri göndermesi gerekir. Göndermezse çok kötü bir tüccar olur. Yine biz kahrolsun Amerika demeye devam ederiz. Hatta 15 Temmuz'un sorumlusu da Amerika'dır diye her yerde, her zaman söylemeye devam ederiz."