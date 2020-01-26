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MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan Berna Laçin'ne tepki

Oyuncu Berna Laçin'in depremle ilgili paylaşımlarına tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bu nasıl bir kin.

26.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:55MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan Berna Laçin'ne tepki
Oyuncu Berna Laçin'in depremle ilgili paylaşımlarına tepki gösteren MHP Cemal Enginyurt, "Bu nasıl bir kin. Nasıl bir devlet ve millet düşmanlığı" dedi.

Oyuncu Berna Laçin'in depremle ilgili paylaşımlarına tepkiler büyüyor. Laçin'in paylaşımlarına bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da deprem olmuş, canlarımız gitmiş, yürekler yanmış, ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin. Nasıl bir devlet ve millet düşmanlığı. Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder. Berna'ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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