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MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "Feti Yıldız tedbir amaçlı karantina altında"

Milliyetçi Hareket Partisi Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

07.04.2020 02:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 02:51
MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker,
Milliyetçi Hareket Partisi Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Çeliker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. Yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Murat Çeliker, Feti Yıldız, MHP, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, 'Feti Yıldız tedbir amaçlı karantina altında' - Haberler

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