MHP Riesen Ludwigsburg - Banvit: 76-88

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8'inci hafta müsabakasında Banvit
deplasmanda Almanya
'nın MHP
Riesen Ludwigsburg takımını 88-76 mağlup etti.
MHP Ludwigsburg Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Banvit, soyunma odasına 41-37 önde gitti. Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçilirken, maçın final periyoduna Banvit 4 sayı farkla önde girdi: 59-63. Karşılaşmanın son periyodunda hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğü rakibine bırakmayan Bandırma
temsilcisi, karşılaşmadan 88-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla ev sahibi takımdan Lamont Da'Sean Jones oldu.
Banvit bu galibiyetle 8'inci maçında 5'inci galibiyetini elde etmiş oldu.
Almanya,MHP,Banvit
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:54