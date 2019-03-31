MHP seçmeni Erzincan'da sokağa döküldü

Kaynak: İHA

MHP seçmeni Erzincan'da sokağa döküldüERZİNCAN - 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi Erzincan'da yüzde 90 oranında tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi adayı Bekir Aksun resmi ve kesin olmayan sonuçlara göre yeni başkan oldu. Sandıkların yüzde 90 açıldığı Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni sevinç gösterilerinde bulundu.162 bin 190 seçmen, 984 sandıktan 9'unun seyyar 1 tanesinin cezaevinde kurulduğu Erzincan'da, Erzincan Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylandı.RESMİ VE KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE: MHP Bekir Aksun : %42.27AK Parti Cemalettin Başsoy %32 .71CHP İsmail Taş %23.15Resmi olmayan bu sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun yeni başkan seçildi.İLÇELERDE SEÇİM SONUÇLARI: İlçelerde ise 3 ilçe MHP adayı kazanırken 4 ilçede ise AK Parti kazandı.Kemah: MHPKemaliye: MHPOtlukbeli: MHPÇayırlı: AK Partiİliç: AK PartiRefahiye: AK PartiÜzümlü: AK PartiNOT: (Sonuçlarda %90 açılan sandık sayısı baz alınmıştır)