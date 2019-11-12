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MHP Söke ve İncirliova başkanlıklarına yeni atama

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından MHP Söke İlçe Başkanlığına Ömer Akalın, İncirliova İlçe Başkanlığına ise Polat Tanrıkulu atandı.

12.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:05MHP Söke ve İncirliova başkanlıklarına yeni atama
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından MHP Söke İlçe Başkanlığına Ömer Akalın, İncirliova İlçe Başkanlığına ise Polat Tanrıkulu atandı.

Atanan yeni ilçe başkanlarına görevlerini tevdi eden MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın Bey'in tensipleri, MHP Genel Başkanı Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin talimatlarıyla MHP Söke İlçe Başkanlığına Ömer Akalın, İncirliova İlçe Başkanlığına ise Polat Tanrıkulu atanmıştır. Kutlu davamıza, cennet Aydın kentimize, Söke ile İncirliova ilçelerimize ve camiamıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ederim. Başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

Politika

Kaynak: İHA

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