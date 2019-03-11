MHP Suşehri Kadın Kolları Buluştu

MHP Suşehri
Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla program düzenlendi.
İlçede bulunan bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programa katılan MHP Suşehri Belediye Başkan Adayı Candan Ersoy
, kadınların yoğun ilgisinden mutlu olduğunu belirterek, "Muhteşem manzarayı gördüğüm zaman diyorum ki Suşehri artık işi bitirmiş, kararını vermiş. Böyle güzel bir program tertip etmesinden dolayı MHP Kadın Kolları Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.
Ersoy, seçilmesi durumunda yapacağı projeler hakkında da katılımcılara bilgi verdi.
MHP Kadın Kolları Başkanı Meliha Doğan ise kadınların, insanlığın devamı için olmazsa olmazlardan olduğunu vurguladı.
Suşehri için her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Doğan, "Programımıza katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Kaynak: AA