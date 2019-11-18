Haberler » Yaşam » MHP Susuz ilçe teşkilatında değişim - Haber

MHP Susuz ilçe teşkilatında değişim

Uzun süredir bir varlık gösteremeyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Susuz ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı.

18.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:17MHP Susuz ilçe teşkilatında değişim
Uzun süredir bir varlık gösteremeyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Susuz ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı.

MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın takdiri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile, MHP Kars İl Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Paşaoğlu MHP Susuz İlçe Başkanlığına atandı.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP Susuz İlçe Başkanlığı'na getirilen Erol Paşaoğlu'na yetki belgesini takdim etti.

Uzun zamandır MHP Susuz İlçe Başkanlığımız bir varlık gösteremiyordu diyen Başkan Adıgüzel, "Şimdi Cenab-ı Allah'ın izniyle MHP, Susuz da emin ellere emanet edildi. İlçe Başkanlığına atanan Erol Paşaoğlu ve kıymetli yönetimine güvenimiz ve inancımız tamdır. İnşallah MHP Susuz ilçemizde hak ettiği en güzel yere gelecektir. Susuzumuza ve milliyetçi-ülkücü harekete hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi. - KARS

Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:49 Başkan Kibar kan bağışında bulundu
17:18 HRÜ'de II. Uluslararası Mevlid-i Nebi sempozyumu yapıldı
17:17 Haliliye'de 'anne ve çocuk eğitimi' projesi hayata geçti
16:12 MHP Susuz ilçe teşkilatında değişim
15:19 Şehit İbrahim Imış'ın oğlu Kayra'dan Başkan Bozkurt'a sürpriz ziyaret
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:18:22