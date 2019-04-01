MHP, Tarihinde İlk Kez İstanbul'da Bir Belediyeyi Kazandı

AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı kuran MHP, ilk kez İstanbul'da bir belediyeyi kazandı. Cumhur İttifakı kapsamında 3 ilçede aday gösteren MHP, ilk gelen sonuçlara göre Silivri'de önde görünüyor. Buna göre, Volkan Yılmaz ile MHP ilk kez İstanbul'da ilçe belediyesi kazanmış olacak.

MHP, İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE ADAY GÖSTERDİ

31 Mart seçimlerinde AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı kuran MHP, İstanbul'da Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'de aday gösterdi.

İSTANBUL'DA İLK KEZ BELEDİYE KAZANDI

MHP, resmî olmayan sonuçlara göre Silivri'de yarışı önde tamamladı. Böylece MHP ilk kez İstanbul'da ilçe belediyesi kazanmış oldu.

SİLİVRİ ADAYI YÜZDE 47 OY ALDI

Silivri'de MHP'nin adayı Volkan Yılmaz yüzde 47 oy oranı ile yarışı önde götürürken CHP'nin adayı Özcan Işıklar da yüzde 43,9 ile takip ediyor.