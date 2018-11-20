MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Bir devlet, hele hele kutsal toprakları hakimiyetinde tutan bir ülke, nasıl olmuştur da terör yöntemlerinden, örtülü operasyonlardan medet umacak zulmetle bezenmiş bir noktaya gelmiştir? Suudi Arabistan
yönetiminin Usame Bin Ladin
zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir?" dedi.
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı
cinayetinin uluslararası bir soruna dönüştüğünü belirtti.
Bu cinayet üzerinden siyasi restleşmelerin, gizli kapaklı pazarlıkların, bölgesel planlamaların, ekonomik hesapların biteviye yapıldığını belirten Bahçeli, "Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, Pandora'nın Kutusunu açmıştır. Türkiye
dışında herkes mezkur cinayeti keyfince ve menfaati kapsamında yorumlayıp saptırmaktadır." diye konuştu.
Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018 saat 13.14'te, Suudi Arabistan'ın İstanbul
konsolosluğundan içeri girdiğini, aynı tarihte Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ölüm ekibinin ise saat 12.14'te konsolosluk binasına giriş yaptığını anımsatan Bahçeli, "Merhumun, başkonsolosun odasına alınmasıyla cinayet planı anbean devreye sokulmuştur. Türkiye'ye cinayet aletleriyle ve adli tıp uzmanıyla birlikte intikal eden Suudi katiller, planlı bir vahşetin alenen tarafı olmuşlardır." ifadesini kullandı.
"Eğer merhum Kaşıkçı'nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi?" sorusunu yönelten MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bir devlet, hele hele kutsal toprakları hakimiyetinde tutan bir ülke, nasıl olmuştur da terör yöntemlerinden, örtülü operasyonlardan medet umacak zulmetle bezenmiş bir noktaya gelmiştir? Suudi Arabistan yönetiminin Usame Bin Ladin
zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır? Katillerin Türkiye'de mahkemeye çıkarılması, adaletin doğası gereğidir. Bu mümkün olmuyorsa, uluslararası soruşturmayla yine uluslararası bir mahkemede yargılanmaları temin edilmelidir. Veliaht Prens için çember daralmaktadır. Kaçış, kurtuluş yolları kapanmaktadır."
(Sürecek)
Suudi Arabistan,Milliyetçi Hareket Partisi