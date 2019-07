MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Gafillerin evleri çökmüş, çatılarını gizlemeye çalışıyorlar. Alan almış, satan satmış, kimin kimi Meclise soktuğu alenileşmiştir. Artık söz bitmiş, ilişki, irtibat ve ittifaklar açığa çıkmıştır." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, milli kararlılık ve iş birliği sayesinde Türkiye'nin bölgesinde bileği bükülmez bir güç ve lider ülke haline gelmesi konusunda Cumhur İttifakı'nın 2023 hedeflerine kilitlendiğini belirtti.

"Hedefimiz Kızılelma'dır." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin terennümü, tecellisi ve teminatı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin önünü açtığını vurgulayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurullarıyla oturması, emekleme döneminden çok kısa zaman içinden çıkarak olgunlaşma aşamasına geçmesi, ilaveten ülkemizin demokratik, sistemik ve hukuki zırhı olması ana hedefimizdir." değerlendirmesini yaptı.

"CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış.Yani partisiyle bağı kesilmeliymiş. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa, Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı göstersin? Yüreği varsa, bilgi ve görgüsü yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin?"sorularını yönelten Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle devlet hayatında fiili-hukuki uyumsuzluk ve uygunsuzluk devri sona ermiştir.Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıvranmasının, huzursuz olmasının, keyfinin kaçmasının, kriz ayinine çıkmasının "amaçsız ve çarpık siyaset hastalığı" olduğunu belirten Bahçeli, "Millet, zillete rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sevmiş, benimsemiş, geleceğini bu yeni sistemde görmüştür.Bor'un pazarı çoktan bitmiş, Niğde yolu görünmüştür." dedi.

"Çember daralıyor, suyu ısınıyor"

CHP Genel Başkanı'nın, aklıyla dili arasına kara kediler girdiğinden pot kırmanın yanında zor durumlara bodoslama düştüğünü ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı'nın, 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'a yaptığı bir ziyaret esnasında, gönlüne inen perdenin düşünme melekelerini de etkilediğine dinleyen herkes bizzat şahit olmuştur.Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının siyasi çap ve çeperini genişletip 'hıyarım var' diyen kim varsa tuz alıp koşmasından anlaşılan biraz ürkmüş, 'ne oluyoruz, nereye düştük' sorusunu zannederim kendisine sormaya başlamıştır.İstanbul'da sorulan bir soruyu şu ilginç ve her tarafa çekiştirilecek cevabı veren aynısıyla CHP Genel Başkanı'dır. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Eski sisteme dönülmesiyle ilgili bir talebimiz olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik.' Madem rahatsızdın, bu kadar beyhude çırpınışa ne gerek vardı? Gül gibi geçinip gidiyordun, Merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Nemize yetmiyor el kadar hasır' der dururdun.CHP Genel Başkanı şafak vakti başka, karanlık basınca başka konuşmaktadır.

Yalan derseniz, çizmeyi aşmıştır.Sayın Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum, su alan teknesinin içinde ayağına geçirdiği dalış paletiyle yüzme hazırlığı yapmasını doğrusunu isterseniz hayretle takip ediyorum.HDP'nin Meclis'e ittiği, CHP'nin çekiştire çekiştire koltuklarına oturttuğu ipçilerin aklına bakıyorsa, elde olta su dolu bardakta balık avına çıkması bile neredeyse an meselesidir.İki ileri bir geri gide gide, ya uçtuğuna inanarak bir uçurumdan kendisini boşluğa bırakacak ya da dolandığı iple Kandil'e tırmanıp bir mağara deliğinde başını yiyecektir.Demedi demesin, beni dinlesin, gidişat hayra alamet değildir.Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor, kader ağlarını dört bir koldan örüyor. Eski sistemden şikayetçi olduğunu ileri süren CHP Genel Başkanı, burada dursa iyi, bununla yetinse tamam, fakat bir kere yama dikiş tutmayınca dil döndükçe dönüyor, kendisini yalancı çıkarıyor. Konuşmasının başka bir yerinde de diyor ki 'Güçlü, liyakatli bir devlet yapısıyla parlamenter sistem isteriz.' 'Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı, ben annemi çok özledim, bugün 23 Nisan.' CHP Genel Başkanı'nın hal-i pür melali aynen budur."

"Maksat hizmet değil, gizli ve adrese teslim hesaptır"

Genel Başkanı'ndan rol kapmak için durum ve fırsat gözleyen İstanbul'un yeni Belediye Başkanı'nın da, boş zamanlarında makamına uğrarken, geri kalan zamanlarında üstüne vazife olmayan her şeyle uğraştığının altını çizen Bahçeli, "İstanbul'u halletmiş olacak ki Diyarbakır'a gitmek istediğini söyleyerek 'Bu toplumu barıştırmamız lazım' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Hatta dilinin altındaki baklayı çıkarmış ve şöyle konuşmuştur: 'Yarınlarda siyasette bir başka alanda başarı elde edebilir miyim sorusunun kriteri İstanbul'daki başarımdır.' Maksat hizmet değil, gizli ve adrese teslim hesaptır." diye konuştu.

"Terörist Demirtaş hasreti ise bu şahısta günden güne kabarmaktadır." diyen Devlet Bahçeli, "Herkes iyi bilmelidir ki, bu toplumda, bu millette, bu ülkede küslük, dargınlık, kırgınlık olmadığı için barış ve barıştırma söylemleri tehlikelidir, fitneyi selamlamaktır. Aynı zamanda şeytani bir üsluptur.Türk milleti asırlar boyunca var olagelmiş köklü bir kardeşliğin, kaderde, sevinçte, anıda, acıda bir ve beraber olmayı başarmış kuvvetli bir iradenin beşeri kıvanç ve onurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, yeni sistemin siyaset ve stratejisinin el birliğiyle, güç birliğiyle Türk milletinin tamamını kucaklayacağını, CHP'nin takoz koyma heveslerinin ters tepeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"CHP-HDP-İP siyasi üçüzünün, birbirinin çıkar cüzü olan zillet sacayağının günleri iftira ve izansızlıkla pekişir, bunu da görüyoruz.Gafillerin evleri çökmüş, çatılarını gizlemeye çalışıyorlar.Alan almış, satan satmış, kimin kimi Meclis'e soktuğu alenileşmiştir. Artık söz bitmiş, ilişki, irtibat ve ittifaklar açığa çıkmıştır. Birbirlerini tam bulmuşlar, dibi yanık tencere yuvarlana yuvarlana küflü kapağıyla buluşmuştur. Birbirlerine kefil olmuşlar, nasılsa işleri yok şahit olurlar, paraları bol kefil olurlar, CHP-İP-HDP'ye söylüyorum, bozacıdan kefil istemişler, şıracıyı göstermiş.

HDP/PKK dersem siz İP'i anlayın, CHP dersem hemen Kandil'i aklınıza getirin.Pensilvanya dersem hepsini birden gözünüzün önüne getirin, hatırınızda tutun.Doğru duvarın eğri gölgesi olmazmış ama bunların doğru tek yanları yoktur.Ne yapsalar boştur, Türkiye'yi heba ettirmeyeceğiz.Türk vatanını hüsrana uğratmayacağız.Hodri meydan, bu vatan bölünmeyecek, bu devlet budanmayacak, bu bayrak buruşmayacak, bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, nitekim ezanı susturmaya hiçbir bozguncunun gücü yetmeyecek."

(Bitti)

Kaynak: AA