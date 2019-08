MHP teşkilatlarından kayyuma tam destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve STK heyetlerinden oluşan yaklaşık 50 kişi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi.MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il yönetim kurulu, ilçe başkanları, Türk Sağlık Sen heyeti, Türk Kamu Sen heyeti, Türk Eğitim Sen heyeti, Türk Büro Sen heyeti, Türk Haber Sen heyeti ve Asuspor yöneticileri ile Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildiBüyükşehir belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Vali Güzeloğlu'na Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Heyete hitap eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Allah'tan hiç kimsenin mahçup edilmemesini dilediğini söyledi. Millete hizmet yolunda el birliğiyle, güç birliğiyle en önemlisi gönül birliğiyle aziz ve kadim kentte, peygamberler ve sahabeler şehrine büyükşehir belediye başkanlığına hizmet etmeyi nasip ettiğini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Her yanıyla, yönüyle devletine güvenen, geleceğine güvenen bu anlamda ihanete, terör örgütlerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyen bir anlayışın hakim olmasını istiyoruz. Milletin her bir kuruşunun, bu milletin geleceğine, gelişmesine, kalkınmasına, refahına harcanmasını bekliyorum" dedi."Kaynaklar Kandil'e değil, millete gidecek"Yine kaynakların Diyarbakır'ın her köşesine, her meselesine sarf edilmesini istediklerini belirten Vali Güzeloğlu, "Ama hepiniz, hepimizde biliyor ve görüyor ve gördük ki, Diyarbakır ne yazık ki ve acı ki, milletin emrine karşı tahsis edilmesi gereken kaynakları terörün emrine tahsis eden, ihanetin emrine peşkeş çeken ve ne yazık ki, devletin bekasını tehdit edip, milletin birlik ve beraberliğini yok etmek isteyen kesimlere tahsis edip peşkeş çekildi. Millete hizmet için tahsis edilen kadrolar, ihanetin uzantılarına devletin eliyle kaynakların aktarıldığı yerler haline geldi. Terörün finansmanın, terörün en büyük kaynağının belediyeler olduğu, belediyeler üzerinde hem kadrolaşmanın, hem kaynakların bu anlamda tahsis edilmesinin harcandığı bütün bir milletimizin önünde gerçekleştiği cereyan etti. Hiçbir demokratik ülke, hiçbir demokrasi, hiçbir hukuk sistemi bu ihaneti koruyamaz, görmezden gelemez. Doğru mu arkadaşlar, yapılan budur. Yok etmek isteyen bir ihanete karşı hukukun içinde devlet gereken tedbirleri aldı. Bugün bizim üstlendiğimiz emanet budur. Bizim derdimiz millete hizmettir ve hizmetkar olmaktır. Efendi olmak değil, Allah bizi bundan korusun. Hakkın rızası ve halkın duasıdır talebimiz. Bu milletin bize emanet edilen kör kuruşunu bile haksız yere kullandırtmamak ve haksız bir yere kimseye vermemek, sunmamak. Emanetimiz büyük, burada en büyük güvencemiz sizlersiniz. Milletin içinden gelen, yüreğiyle, duruşuyla Diyarbakır'da geçmişten bugüne ve geleceğe bu milleti temsil eden duasıyla, desteğiyle ilk günden bizim yanımızda olan aziz milletimiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz millete hizmet etme kervanında gönüllere ulaşırsak, gönüllere dokunursak inşallah el birliğiyle en kısa süre içerisinde Diyarbakır'ı hak ettiği hizmette buluşturacağız. Kaynaklar Kandil'e değil, millete gidecek" diye konuştu."Vali Güzeloğlu'nun büyükşehir belediye başkanı olması bizleri çok memnun etti"Daha sonra bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbakır'da var olan sorunların giderilmesi için Vali Güzeloğlu'nun Diyarbakır belediyesine başkan vekili olarak atanması kendilerini çok çok memnun ettiğini dile getirdi. Başkan Kayaalp, "Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır il teşkilatı ve ilçe yöneticileri, yine aynı şekilde vatanına, milletine gönül vermiş Türk Kamu Sen ve bağlı oldukları sendika temsilcilerimizle birlikte, yine Diyarbakır'da faaliyet yürüten bir kısım şehit aileleri derneklerimizin temsilcileriyle birlikte bu konunun hayırlı olacağına kanaat ettiğimiz için kesinlikle çok daha başarılı belediye olacağına sizin başkanlığınızda bir belediye olacağına inandığımız için tebrik ve taktire geldik. Teşekkür ediyoruz, İçişleri bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza böyle bir seçim yaptıkları için. Gönlümüzden geçen oldu. Rabbim utandırmasın, başarılarınızla ilgili inşallah duacı olacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR