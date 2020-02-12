Haberler » Güncel » MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi - Haber

MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Sinop'un Türkeli MHP İlçe Başkanı Murat Yıldırım (56) Afyonkarahisar'da konakladığı termal bir otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

12.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:38MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Sinop'un MHP İlçe Başkanı Murat Yıldırım (56) Afyonkarahisar'da konakladığı termal bir otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım, bir toplantı için geldiği kentte, termal bir oteldeki odasında aniden rahatsızlandı.
Çalışanların vermesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, odasına girdikleri Yıldırım'ı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk ettikleri sırada yaşamını yitirdi.
Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yıldırım'ın yapılan otopside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirildi.
Ailesine teslim edilen Yıldırım'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketine gönderildi.

Murat Yıldırım, Kalp Krizi, Türkeli, MHP, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:46:22