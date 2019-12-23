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MHP Urla İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

23.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:12 MHP Urla İlçe Başkanı'na silahlı saldırı
MHP İlçe Başkanı İsmail Taşoku, 'in ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

İzmir, Buca, Urla, MHP, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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