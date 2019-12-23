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MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Gelen son dakika bilgisine göre, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

23.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:34

MHP Belediye Başkanı'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet mahallesinde 35 AHN 123 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İsmail Taşoku, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.

SİLAHI ATIP KAÇTI

Motosikletli saldırgan, suç aleti tabancayı atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşoku'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı

İzmir, Buca, Urla, MHP, Güncel

Kaynak: AA


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