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Mhp urla ilçe başkanı taşoku'na silahlı saldırı

MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırıİZMİR'in Buca ilçesinde, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, tabancalı saldırıya uğradı.

23.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:20
MHP İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı
İZMİR'in ilçesinde, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, tabancalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Taşoku, hastaneye kaldırıldı. Olay, Hürriyet Mahallesi 440 sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, otomobilinin içindeyken, motosikletli bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, kanlar içinde kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Taşoku'yu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna iki merminin isabet ettiği öğrenilen Taşoku'nun, ameliyata alındığı öğrenildi. Olayı duyan çok sayıda partili, hastaneye geldi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, olayın ardından geldiği motosikletle kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
Mhp urla ilçe başkanı taşoku'na silahlı saldırı

Urla, Buca, MHP, Güncel

Kaynak: DHA


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