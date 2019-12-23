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MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı (2)

'SALDIRI SİYASİ DEĞİL'İzmir'de Buca ilçesi Şirinyer Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişilerce saldırıya uğrayan MHP Urla İlçe Başkanı heykeltıraş İsmail Taşoku, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

23.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:33 MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı (2)

'SALDIRI SİYASİ DEĞİL'

'de Buca ilçesi Şirinyer Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişilerce saldırıya uğrayan MHP İlçe Başkanı heykeltıraş İsmail Taşoku, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Fatma Taşoku ile evli olan İsmail Taşoku'nun durumu ile ilgili bilgi veren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Urla İlçe Başkanımız, saat 09.00 sıralarında evinin önünde arabasıyla yeni hareket etmişti ki silahlı saldırıya uğradı.  Şu anda ameliyatta. Biri omzunda, diğeri çenesinde olmak üzere iki kurşun isabet etmiş. Amelayit 2,5 saattir sürüyor" dedi. Olayın neden meydana geldiğini bilmediklerini ifade eden Şahin, "Doktorlar, başkanımızın durumunun iyiye gittiğini söyledi. İnşallah iyi olacak. Emniyet, saldırının siyasi bir olay olmadığını bildirdi" dedi. MHP'lilerin hastanedeki bekleyişleri sürüyor.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



İzmir, Urla, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

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