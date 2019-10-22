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MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Yahya Demirbaş, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demirbaş, sevenlerini üzdü.

22.10.2019 09:18

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Üzümlü İlçe Devlet Hastanesine başvuran ve gözlem altına alınan Yahya Demirbaş'ın (55), kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Kalbi duran Demirbaş'a yaklaşık yarım saat müdahale yapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Demirbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da başsağlığı diledi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe ve AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Faruk Aydın hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

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