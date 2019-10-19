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MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ın muhtarlar günü mesajı

Milliyetçi Hareket partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

19.10.2019 14:59MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ın muhtarlar günü mesajı
Milliyetçi Hareket partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Muhtarların ülkemizde demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunun altını çizen MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Muhtarlarımız, köy tüzel kişiliğinin temsilcisi ve mahallelerin yöneticisi konumundadır. Mahalle ya da belediye sınırları içerisinde bulunan köylerde yaşayan vatandaşlar ile ilgili bir takım işleri yerine getiren, halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören temsilcilerimizdir. Köylerimizin ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek suretiyle hizmetin halka daha çabuk ulaşmasını sağlayan, vatandaşların her türlü sıkıntılarında emeğini esirgemeyen gerek milletimizi gerekse devletimizi temsil eden muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - VAN

SALİH GÜNGÖRALP, MHP, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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