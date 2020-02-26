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MHP Yakutiye İlçe Başkanı Pasin'den kandil mesajı

MHP Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin, "Mübarek Regaip Kandili'nde, inananlar dualarını Cenab-ı Hakk'a arz ederek, günahları için tövbe, istiğfar etmelidir" dedi.

26.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:55MHP Yakutiye İlçe Başkanı Pasin'den kandil mesajı
MHP İlçe Başkanı Uğur Pasin, "Mübarek Regaip Kandili'nde, inananlar dualarını Cenab-ı Hakk'a arz ederek, günahları için tövbe, istiğfar etmelidir" dedi.

Pasin, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek gün ve gecelerin, duaların topyekun Allah'a arz edildiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, müstesna zaman dilimleri olduğunu belirtti.

Üç ayların, Regaip, Miraç, Berat ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındırdığını ifade eden MHP Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin, "Gecesi ve gündüzüyle üç aylar, hepimiz için nefis muhasebesiyle kendimizi kontrol etmemiz gereken bir dönemdir. Üç aylar içinde yer alan Regaip Kandili de kulun Rabbine daha fazla yakınlaştığı, dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik ve hoşgörü duygularını zirveye çıkarttığı mübarek gün ve gecelerimizdendir. Mübarek Regaip Kandili'nde, inananlar dualarını Cenab-ı Hakk'a arz ederek, günahları için tövbe, istiğfar etmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa rahmet, mağfiret, sevgi ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi. - ERZURUM

Regaib Kandili, Yakutiye, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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