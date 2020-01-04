Haberler » Güncel » MHP Yatağan ilçe eski başkanı Kocabıyık, kazada hayatını kaybetti - Haber

MHP Yatağan ilçe eski başkanı Kocabıyık, kazada hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, MHP Yatağan İlçe eski Başkanı Yüksel Kocabıyık'a (47), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı.

04.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:33 MHP Yatağan ilçe eski başkanı Kocabıyık, kazada hayatını kaybetti

MUĞLA'nın ilçesinde, MHP Yatağan İlçe eski Başkanı Yüksel Kocabıyık'a (47), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kocabıyık, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Yatağan-Aydın Karayolu üzeri Gölyeri mevkiinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası kamyon şoförü Yüksel Kocabıyık, evine yakın bir noktada aracını yol kenarına park etti. Yolun karşısına yürüyen Kocabıyık'a, yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kocabıyık, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kocabıyık, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Yatağan, Muğla, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:26   Abd'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı - Haber
11:26   İstanbul havalimanında bufalo boynuzu operasyonu - Haber
11:26   Tem'de 7 araçlık zincirleme kaza -1 - Haber
11:26   Gümüşhacıköy'de 2019'da 153 bin 622 hasta tedavi edildi - Haber
11:25   Kars'ta kar yağışı etkili oldu - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:27:27