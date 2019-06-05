MHP'ye, siyasi parti temsilcilerinden bayram ziyareti

ANKARA'da siyasi partilerin temsilcileri, MHP
Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
başkanlığındaki MHP heyetini, ilk olarak DSP heyeti ziyaret etti. DSP Basın Yayın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel başkanlığındaki heyet, MHP'li heyetin bayramını tebrik etti. Ardından MHP heyeti, AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler
başkanlığındaki heyet, MHP'lilerin bayramını kutladı. MHP ve AK Partililer, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul
seçimine ilişkin sohbet etti. MHP'yi daha sonra sırasıyla Büyük Birlik Partisi
, Anavatan Partisi
heyetleri ziyaret etti. Anavatan Partisi Genel Sekreteri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya birlik ve beraberliğin hatırası olarak, 19 Mayıs
'ta Samsun
'da siyasi parti liderlerinin beraber çektirdikleri fotoğrafın olduğu tabloyu hediye etti. MHP'yi daha sonra Saadet Partisi
, Demokratik Parti
ve CHP
heyetleri ziyaret etti.
- Ankara
Kaynak: DHA
Mevlüt Karakaya
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